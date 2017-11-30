Концерт народного вокального ансамбля «Севастопольские чайки» в СЦКиИ

19 ноября в 18:00 на сцене Севастопольского Центра культуры и искусств (ул. Ленина, 25) состоится юбилейный концерт вокального ансамбля «Севастопольские чайки» – “Нас учили быть птицами”
Вокально-инструментальный ансамбль был образован в 1972 году и за годы своей творческой деятельности дал свыше 1500 концертов, а за творческие достижения был неоднократно награжден грантами, дипломами. «Севастопольские чайки» — лауреат Всесоюзных фестивалей народного творчестве. С 1984 г. вокальным ансамблем руководит Лидия Мащенко. В основной состав группы входит 15 человек. Для работы используются малые формы выступлений — сольное пение, дуэты, трио.
Справки по телефону: +7 (8692)54 32 24