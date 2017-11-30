Концерт народного вокального ансамбля «Севастопольские чайки» в СЦКиИ

Виртуальный зал в СЦКиИ. Концерты в октябре.



С 23 по 31 октября Севастопольский центр культуры и искусства (ул. Ленина, 25) открывает Неделю Виртуального концертного Зала. В течение Недели Виртуального Зала в СЦКиИ состоится показ концертов, проходящих в рамках всероссийского культурно-просветительского проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал». Почти каждый день севастопольцы и гости города смогут наслаждаться музыкой из балетов и опер,… читать »