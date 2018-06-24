Концерт оркестра Крымской филармонии откроет цикл музыкальных и театральных мероприятий в Херсонесском музее

29 июня в Античном театре Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится первый большой концерт академического оркестра Крымской государственной филармонии «Летний вечер в Херсонесе».
Крымская государственная филармония — старейшее учреждение культуры полуострова. Сегодня начинается новый виток его развития. Но неизменно одно — она объединяет большой творческий коллектив, который главной своей миссией считает сохранение и популяризация культуры народного танца и песни, а также классической музыки. Крымскую филармония объединяет более 300 талантливых крымчан.
Начало концерта в 20:00. Стоимость билетов — 400 рублей.
Бронь билетов по телефону: +7 (978) 076-52-80 (Валентина)
Фото kp.ru