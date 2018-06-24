Концерт оркестра Крымской филармонии откроет цикл музыкальных и театральных мероприятий в Херсонесском музее

Сергей Чиграков и группа «Чиж & Co» в КИЦ



1 июня на сцене КИЦ состоится концерт легендарной группы «Чиж & Co». Музыкальная история Сергея Чигракова началась в 6-м классе, когда брат Володя решил научить младшего брата играть на гитаре. С 14 лет Сергей начал выступать совместно с ним в местных ансамблях и заменять отсутствующих музыкантов. В то же время он получил прозвище Чиж. Так,… читать »