Концерт оркестра Крымской филармонии откроет цикл музыкальных и театральных мероприятий в Херсонесском музее

24 июня 2018     202
Концерт оркестра Крымской филармонии откроет цикл музыкальных и театральных мероприятий в Херсонесском музее

29 июня в Античном театре Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится первый большой концерт академического оркестра Крымской государственной филармонии «Летний вечер в Херсонесе».

Крымская государственная филармония — старейшее учреждение культуры полуострова. Сегодня начинается новый виток его развития. Но неизменно одно — она объединяет большой творческий коллектив, который главной своей миссией считает сохранение и популяризация культуры народного танца и песни, а также классической музыки. Крымскую филармония объединяет более 300 талантливых крымчан.

Начало концерта в 20:00. Стоимость билетов — 400 рублей.

Бронь билетов по телефону: +7 (978) 076-52-80 (Валентина)

 
Фото kp.ru

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