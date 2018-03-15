Концерт итальянской певицы Греты Панетьери в СЦКиИ

12 марта 2018     80
Концерт итальянской певицы Греты Панетьери в СЦКиИ

14 апреля на сцене СЦКиИ состоится выступление итальянской певицы Греты Панетьери.

От Рима до Нью-Йорка, от крупных фестивалей до небольших джазовых клубов выступления итальянской певицы Греты Панетьери проходят с невероятным успехом. Её голос считается одним из самых красивых на современной итальянской сцене.

Исполнительница, выросшая в Нью-Йорке, поёт песни на итальянском, испанском, французском и английском языках. Она не только певица и композитор, но и мультиинструменталист, играющая с детства на скрипке гитаре и фортепиано.

В 2015 году она получила премию «Jazzit award» как одна из лучших итальянских джазовых исполнителей.

Певица часто переосмысливает итальянские хиты и исполняет их в новом, оригинальном стиле. Песни Греты Панетьери — это идеальный баланс традиции и инновации, поп-авангарда и импровизации. Необыкновенные вокальные данные артистки создают неимоверную энергетику и драйв во врем живых концертов.

Начало концерта в 19:00

Билеты 400-1200 рублей.

Место проведения: ул. Ленина, 25. СЦКиИ

Билеты можно заказать по телефону: +7(978)024-0000

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