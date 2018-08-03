Концерт русских и казачьих песен на Приморском бульваре

31 июля 2018     156
Концерт русских и казачьих песен на Приморском бульваре

12 августа севастопольский Народный ансамбль “Русь” и Ансамбль казачьей песни “Благовестъ” из Волгограда приглашают севастопольцев и гостей города на концерт.

В программе: русские, казачьи песни, пляски, любимые мелодии, живые голоса и живое общение.

Ансамбль “Русь” является лауреатом Всемирного фольклорного фестиваля в г. Киеве, 3-х Всесоюзных и 2-х Всеукраинских фестивалей народного творчества, Международных фестивалей в Бельгии, Италии, Венгрии, Германии. В 2016 году на IX Всемирных Хоровых Играх в Сочи удостоен Золотой медали в номинации “Фольклор с сопровождением”. Руководитель – Петр Савченков – заслуженный работник культуры Украины, заслуженный гармонист России.

Народный ансамбль казачьей песни «Благовестъ» основан в августе 2006г. В г. Волгоград. Членами ансамбля являются специалисты-фольклористы, окончившие фольклорное отделение Института Искусств имени П. А.Серебрякова (г. Волгоград).

За годы своего существования ансамбль «Благовестъ» защитил звание Народного ансамбля, стал двукратным обладателем Гран-при международных фольклорных фестивалей, многократным лауреатом 1 и 2 степеней в конкурсах различного уровня, является частым участником и устроителем благотворительных концертов и туров в поддержку культурного развития населения, участником городских и областных мероприятий.

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