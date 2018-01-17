Первый в 2018 году концерт Севастопольского симфонического оркестра

26 января на сцене Севастопольского центра культуры и искусств состоится первый, в новом 2018 году, концерт Севастопольского государственного симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Кима.
Программа концерта включает следующие произведения:
— Г.Конюс, концерт для скрипки с оркестром, солист — Матвей Блюмин (Севастополь – Москва);
— Э.Григ, концерт для фортепиано с оркестром, солист — Елена Чупахина (Санкт-Петербург).
Ведущая программы — музыковед Ирина Слуцкая.
Начало концерта в 18:30