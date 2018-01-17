Первый в 2018 году концерт Севастопольского симфонического оркестра

Группа «Résonance» отмечает пятилетие оркестра



15 февраля состоится концерт группы «Résonance», камерная группа которого в честь своего пятилетия исполнит рок-хиты. Группа «Résonance», хоть формально и является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляемая к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни тем, ни другим. Репертуар группы — это не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли в… читать »