Концерт скрипичной музыки в исполнении Джамили Шайхатаровой

28 июня 2018     138
Праздничный концерт народного ансамбля скрипачей «Вдохновение»

29 июня Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает севастопольцев и гостей города на концерт скрипичной музыки. 13 июля концерт пройдёт в Херсонесе Таврическом (Начало концерта в 20:00).

Солист — Джамиля Шайхатарова (скрипка). Партия фортепиано — Екатерина Семененко. В исполнении молодой и талантливой скрипачки Джамили Шайхатаровой прозвучит всегда современная классика.

Гости услышат произведения Жюля Массне, Людвига ван Бетховена, Петра Ильича Чайковского, Эрнеста Блоха, Фрица Крейслера, Клода Дебюсси и др.

Место проведения — читальный зал ЦГБ им. Л.Н. Толстого
Начало в 17:00

13 июля в 20:00. Херсонес Таврический

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