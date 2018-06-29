Концерт скрипичной музыки в исполнении Джамили Шайхатаровой

29 июня Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает севастопольцев и гостей города на концерт скрипичной музыки. 13 июля концерт пройдёт в Херсонесе Таврическом (Начало концерта в 20:00).
Солист — Джамиля Шайхатарова (скрипка). Партия фортепиано — Екатерина Семененко. В исполнении молодой и талантливой скрипачки Джамили Шайхатаровой прозвучит всегда современная классика.
Гости услышат произведения Жюля Массне, Людвига ван Бетховена, Петра Ильича Чайковского, Эрнеста Блоха, Фрица Крейслера, Клода Дебюсси и др.
Место проведения — читальный зал ЦГБ им. Л.Н. Толстого
Начало в 17:00
13 июля в 20:00. Херсонес Таврический