Концерт участников VI Крымского музыкального фестиваля в Херсонесе

16 сентября 2018     186
Концерт участников VI Крымского музыкального фестиваля в Херсонесе

17 сентября в 18:00 в Античном театре Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится концерт участников VI Крымского музыкального фестиваля с участием российских и зарубежных исполнителей.

 
По сообщениям организаторов фестиваля, участниками концерта станут:

— Дороття Станди (виолончель) — Залаэгерсег (Венгрия),
— Сумире Фукухара (скрипка) — Япония,
— Мария Гамбарян (фортепиано),
— Глеб Степанов (виолончель),
— Валентина Лисица (фортепиано),
— Сергей Воронов (фортепиано),
— Владимир Сканави (фортепиано),
— Ирина Бочкова (скрипка).

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