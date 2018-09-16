Концерт участников VI Крымского музыкального фестиваля в Херсонесе

Севастопольский концерт Alizbar & Ann’Sannat от Art ME Family



12 августа в центре Восточной культуры и спорта «Победа» состоится концерт гостей из Москвы – Alizbar & Ann’Sannat. Alizbar (Элизбар) – российский музыкант-мультиинструменталист, виртуоз-арфист и композитор, создающий музыку в сказочном стиле, активно выступает с коллективом по всему миру. Основатель и идейный вдохновитель группы «Ann’Sannat», название которой переводится с выдуманного Джоном Толкиеном эльфийского языка как: «сказки,… читать »