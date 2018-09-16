Концерт участников VI Крымского музыкального фестиваля в Херсонесе

17 сентября в 18:00 в Античном театре Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится концерт участников VI Крымского музыкального фестиваля с участием российских и зарубежных исполнителей.
По сообщениям организаторов фестиваля, участниками концерта станут:
— Дороття Станди (виолончель) — Залаэгерсег (Венгрия),
— Сумире Фукухара (скрипка) — Япония,
— Мария Гамбарян (фортепиано),
— Глеб Степанов (виолончель),
— Валентина Лисица (фортепиано),
— Сергей Воронов (фортепиано),
— Владимир Сканави (фортепиано),
— Ирина Бочкова (скрипка).