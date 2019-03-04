«Королевам красоты» – Концерт академического симфонического оркестра Крымской филармонии в Доме офицеров флота

9 марта на сцене Дома офицеров флота состоится концерт академического симфонического оркестра Крымской филармонии. Концерт «Королевам красоты» посвящён Международному женскому дню.

В программе: «Тарантелла» из балета «Анюта» Гаврилина, «Королева красоты» Бабаджаняна, вальс «Вино, женщины и песни» Штрауса, «Три года ты мне снилась» Богословского, «Шербургские зонтики» Леграна, «Синяя вечность» Магомаева, «What a Wonderful World» из репертуара Луи Армстронга и др.

Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии был создан в 1937 году решением Президиума Ялтинского городского Совета. За годы своего существования оркестр был удостоен ряда государственных наград Украинской ССР и Украины, а также стал лауреатом Всесоюзного конкурса в 1977 году. С 1965 года оркестром Крымской филармонии руководил дирижёр Алексей Гуляницкий. Начиная с 2006 года, под руководством заслуженного деятеля искусств Автономной Республики Крым Игоря Каждана, оркестр приступил к планомерной работе по воспитанию исполнителей из числа наиболее талантливых молодых дарований, многие из которых добились мирового признания (циклы «Новые имена Крыма» и «Ранний рассвет»).

Место проведения: ДОФ, ул.Ленина, 9

Начало концерта в 17:00