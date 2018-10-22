Мишель Вебер и трио Бернарда Швентера на сцене СЦКиИ

22 октября 2018     116
Мишель Вебер и трио Бернарда Швентера на сцене СЦКиИ

6 ноября на сцене СЦКиИ состоится концерт Мишеля Вебера и трио Бернарда Швентера.

Ни времени, ни расстояниям не подвластен настоящий классический стиль, если речь идёт о профессионалах. В тихой горной Швейцарии тоже жив дух старого доброго джаза, и в этом легко убедиться. Достаточно попасть на концерт Мишеля Вебера и трио Бернарда Швентера, чтобы почувствовать истинный дух времени, когда деревья были большими, а слово «джаз» было практически синонимом слова «праздник».

М.Вебер — швейцарский кларнетист, саксофонист, флейтист, дирижёр, историк джаза. Вся его жизнь связана с этой музыкой — он впитал её с детства. Начиная с 70-х годов, М.Вебер играет и записывается с международными звёздами первой величины — такими, как Джерри Маллигэн, Ли Кониц, Майлз Дэвис, Стэн Гетц и многими, многими другими. Кроме занятий музыкой, он также преподаёт джазовый кларнет и саксофон в ряде европейских консерваторий и является большим специалистом по диксиленду.

Б.Швентер — исполнитель на банджо и вокалист из Швейцарии. Его зажигательное и очень обаятельное исполнение можно услышать в самых разных уголках света, от Нового Орлеана до отдалённых сибирских городов. Б.Швентер не только виртуозно владеет акустическим банджо, но и прекрасно разбирается в истории классического джаза, изучает его наследие и сочиняет свою музыку. Каждый, кто бывал на концертах герра Б.Швентера, никогда не забудет его лучистую улыбку и игру, полную ярких эмоций.

Начало концерта в 19:00

Билеты 500-1400 рублей.
Заказ билетов: +7(978)024-0000

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