«Музыкальный каламбур» – День балалайки в Культурно-информационном центре

24 июня 2018     76
«Музыкальный каламбур» - День балалайки в Культурно-информационном центре

День балалайки 23 июня отмечали в Культурно-информационном центре представлением новой концертной программы «Музыкальный каламбур» участники оркестра русских народных инструментов «Жемчужина России» под управлением заслуженного работника культуры Украины Людмилы Королевой.

Музыканты оркестра со свойственным им артистизмом и вдохновением исполняли классические, народные произведения, популярные композиции, вновь и вновь демонстрируя неограниченные возможности своих инструментов. Среди них: «Вальс» из телефильма «Петербургские тайны» А.Петрова, «Эхо любви» из кинофильма «Судьба» Е.Птичкина, «Мелодии белой ночи» И.Шварца, концертные вариации для балалайки с оркестром на тему русской народной песни «Калинка», «Валенки», парафраз на темы строевых казачьих кубанских песен, попурри «Русская душа»А.Халилова и многие другие произведения.

«В этом году изюминкой нашего праздничного концерта стало участие в программе лауреата Международных конкурсов, солиста оркестра русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии Юрия Фукалова. Уверена, что виртуозная игра Юрия на балалайке покорит севастопольцев», — рассказала художественный руководитель и дирижёр оркестра Л.А. Королева.

Традиционно с восхищением публика принимала выступления солистов оркестра: лауреат Международных конкурсов Жанны Смолего (вокал), заслуженной артистки Крыма Татьяны Матар (вокал), Ивана Юшутина (балалайка), лауреата международных конкурсов Владимира Котова (фортепиано).
Непринуждённая, очень душевная обстановка царила в зале. Музыканты настолько расположили к себе зрителей, что восторженная публика никак не хотела их отпускать, в надежде, что талантливые музыканты и исполнители порадуют их своим творчеством ещё раз!

Наверное, пока в Севастополе будут работать такие энтузиасты и подвижники, как участники оркестра русских народных инструментов «Жемчужина России», балалайка будет жить, и нежный звонкий голос ее будет звучать все громче! А праздник балалайки из года в год будет собирать все больше и больше поклонников народного музыкального искусства.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой

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