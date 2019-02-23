«Музыка кино» – премьера новой программы русского народного оркестра «Жемчужина России»

24 марта в 18.00 в концертном зале Культурно-информационного центра состоится премьера программы «Музыка кино», которую представит русский народный оркестр «Жемчужина России».
Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный работник культуры Украины – Людмила Королёва. Музыканты оркестра подготовили уникальный проект, в который вошли саундтреки к «золотой коллекции» отечественного и зарубежного кино.
Сольные композиции исполнят: лауреат Международного конкурса им. С. Прокофьева, заслуженный деятель искусств г. Севастополя Михаил Игнатов, лауреаты Международных конкурсов Жанна Смолего и Мария Мандзий.
Эта программа особенно будет интересна ценителям хорошего кино и музыки самых разнообразных стилей и направлений.
Стоимость билета 100-200руб.
Касса 41-12-09
КИЦ ул. П. Корчагина, 1