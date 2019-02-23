«Музыка кино» – премьера новой программы русского народного оркестра «Жемчужина России»

Шоу «Классикой рока – 2» – Blues for You от Севастопольского симфонического оркестра и группы «Мюзик-экс»



«Классика рока» в 2018 году неоднократно собирала залы не только в Севастополе, но и в других городах полуострова Крым. Главным подарком для зрителей станет исполнение Bohemian Rhapsody легендарной группы Queen, в аранжировку которой взята оригинальная партитура для оркестра.