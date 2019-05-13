«Мы танцуем – мы живём» – концерт хореографического ансамбля «Атлантика»

13 мая 2019     95
«Мы танцуем - мы живём» - концерт хореографического ансамбля «Атлантика»

18 мая в большом концертном зале Культурно-информационного центра состоится концерт обладателя всероссийских и международных наград – образцового хореографического ансамбля «Атлантика».

Жители и гости нашего города получат возможность увидеть более двух десятков  ярких, всеми любимых, а также премьерных  танцевальных номеров коллектива. Организаторы концерта обещают грандиозное танцевальное шоу.

Концерт пройдёт в большом концертном зале Культурно-информационного центра.

Образцовый хореографический ансамбль «Атлантика» — яркий и самобытный коллектив, имеющий свой особенный стиль исполнения. За годы существования коллектива было создано 5 спектаклей и более ста хореографических композиций.

Время проведения: 18 мая начало в 17:00
Место проведения: КИЦ, ул. П. Корчагина, 1
Коллективные заявки по тел. 41-12-09


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