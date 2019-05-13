«Мы танцуем – мы живём» – концерт хореографического ансамбля «Атлантика»

18 мая в большом концертном зале Культурно-информационного центра состоится концерт обладателя всероссийских и международных наград – образцового хореографического ансамбля «Атлантика».
Жители и гости нашего города получат возможность увидеть более двух десятков ярких, всеми любимых, а также премьерных танцевальных номеров коллектива. Организаторы концерта обещают грандиозное танцевальное шоу.
Концерт пройдёт в большом концертном зале Культурно-информационного центра.
Образцовый хореографический ансамбль «Атлантика» — яркий и самобытный коллектив, имеющий свой особенный стиль исполнения. За годы существования коллектива было создано 5 спектаклей и более ста хореографических композиций.
Время проведения: 18 мая начало в 17:00
Место проведения: КИЦ, ул. П. Корчагина, 1
Коллективные заявки по тел. 41-12-09