«Мы танцуем – мы живём» – концерт хореографического ансамбля «Атлантика»

18 мая в большом концертном зале Культурно-информационного центра состоится концерт обладателя всероссийских и международных наград – образцового хореографического ансамбля «Атлантика».

Жители и гости нашего города получат возможность увидеть более двух десятков ярких, всеми любимых, а также премьерных танцевальных номеров коллектива. Организаторы концерта обещают грандиозное танцевальное шоу.

Концерт пройдёт в большом концертном зале Культурно-информационного центра.

Образцовый хореографический ансамбль «Атлантика» — яркий и самобытный коллектив, имеющий свой особенный стиль исполнения. За годы существования коллектива было создано 5 спектаклей и более ста хореографических композиций.

Время проведения: 18 мая начало в 17:00

Место проведения: КИЦ, ул. П. Корчагина, 1

Коллективные заявки по тел. 41-12-09