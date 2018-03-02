«Наутилус Помпилиус» 35 лет – праздничный концерт в КИЦ

2 марта 2018     38
«Наутилус Помпилиус» 35 лет - праздничный концерт в КИЦ

24 марта на сцене Культурно-информационного центра состоится праздничный концерт в честь 35-летия легендарной группы. Зрителям будет представлена история целого поколения в удивительном сценическом оформлении.

Вячеслав Бутусов представит зрителям совершенно новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы.

Юбилейный тур посвященный 35 летию легендарной группы Nautilus Pompilius пройдет во многих крупных городах России. На концертах прозвучат все бессмертные хиты этого коллектива. Это не просто очередной этап в творчестве – это событие в жизни целого поколения! Музыканты приглашают на грандиозный концерт всех и каждого – верных поклонников, вечных почитателей и ценителей истинного рока.

Билеты 1500-4500 рублей.

Начало концерта в 19:00

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