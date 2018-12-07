«Необычайные приключения «Посиделок» в Париже» – отчётный концерт в Балаклавском дворце культуры

8 декабря в 15.00 в Балаклавском дворце культуры (ул.Калича,21) состоится отчётный концерт «Необычайные приключения «Посиделок» в Париже».

Замечательный, всеми любимый народный ансамбль песни «Посиделки», руководитель заслуженный работник культуры Украины А. Мезеря, один из немногих, работающих в редком жанре народной песни приглашает на свой отчётный концерт.

Ну кто не мечтал побывать в Париже? А если ещё и принять участие Международном музыкальном конкурсе «Париж – 2018» – предел мечтаний провинциального коллектива! Лихо закрученный сюжет, выступление творческих коллективов и сотрудников «БДК» всё это чередуется с профессиональным исполнением «Посиделками» шлягеров народной и авторской песни.



В концерте так же принимают участие:

– студия восточного танца «Жасмин», руководитель Ю. Дунайцева;

– студия танца «Аларкон», руководитель Н.Аларкон;

– солисты шоу-группы «Звёздочки», руководитель И. Белова.

Вход свободный.