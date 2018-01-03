«Новый год с симфоническим оркестром» – концерт оркестра Крымской государственной филармонии в СЦКиИ

14 января в Севастопольском центре культуры и искусства (ул. Ленина, 25) состоится концерт Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии с новой концертной программой «Новый год с симфоническим оркестром».
Главный дирижёр и художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии им.Прокофьева Александр Долинский. Дирижёр – Яна Анненкова.
Солисты: заслуженная артистка Крыма Анжелика Захарова, Дмитрий Костенко, Яков Головко, Олег Ромашин, Анна Глушко, трио «Славия».
Начало концерта в 17:00.
Стоимость билетов от 200 до 500 рублей.
Билеты можно приобрести в кассе центра: +7(8692)54-32-24 (ул. Ленина, 25).
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