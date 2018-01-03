«Новый год с симфоническим оркестром» – концерт оркестра Крымской государственной филармонии в СЦКиИ

«Бременские музыканты» – новогодняя сказка в СЦКиИ



Сказочную новогоднюю кампанию 2017 – 2018 в СЦКиИ откроет спектакль-мюзикл «Бременские музыканты». Премьера состоится 22 декабря в 11-00. Самый первый раз сказку-мюзикл «Бременские музыканты», долгое время собиравшую аншлаги, артисты СЦКиИ показывали в 2004 году. Тогда её ставили силами шоу-группы «Мюзик-экс» и приглашенных артистов балета. Это был спектакль от взрослых для детей. Теперь же для детей… читать »