«Новый год с симфоническим оркестром» – концерт оркестра Крымской государственной филармонии в СЦКиИ

3 января 2018     70
«Золотая коллекция классики» в исполнении симфонического оркестра Крымской государственной филармонии

14 января в Севастопольском центре культуры и искусства (ул. Ленина, 25) состоится концерт Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии с новой концертной программой «Новый год с симфоническим оркестром».

Главный дирижёр и художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии им.Прокофьева Александр Долинский. Дирижёр – Яна Анненкова.

Солисты: заслуженная артистка Крыма Анжелика Захарова, Дмитрий Костенко, Яков Головко, Олег Ромашин, Анна Глушко, трио «Славия».

Начало концерта в 17:00.

Стоимость билетов от 200 до 500 рублей.

Билеты можно приобрести в кассе центра: +7(8692)54-32-24 (ул. Ленина, 25).

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Один комментарий к “«Новый год с симфоническим оркестром» – концерт оркестра Крымской государственной филармонии в СЦКиИ”

  1. Светлана
    03.01.2018 в 6:42 пп #

    Здравствуйте! Что в программе?

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