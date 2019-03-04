«О женщинах с любовью» – концертная программа в КИЦ

9 марта 2019     41
«О женщинах с любовью» - концертная программа в КИЦ

В преддверии Международного женского дня, 6 марта,  в концертном зале Культурно-информационного центра  прошла  концертная программа, посвященная весне и любви.

Перед началом концерта с праздником всех присутствующих в зале сердечно поздравили: первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат Государственной Думы Д.В.Саблин, депутат Государственной Думы Д.А.Белик, заместитель главы Гагаринского муниципального округа О.В.Гомонец, руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в г.Севастополе И.Л.Гончарова, депутат Законодательного собрания В.В.Аксенов.
Ведущими в этот день, конечно же, были потрясающие  мужчины, артисты КИЦ: Ильдар Дусалиев, Вячеслав Музыченко, Александр Шамрицкий и Дмитрий Морозов, которые радовали зрительниц своими шутками и юмористическими диалогами. Вокальные и хореографические композиции, посвящённые прекрасной половине человечества, звучали как признание в любви и отличались особой нежностью и лиричностью.

В импровизированном музыкальном кафе чарующие голоса заслуженной артистки России Ольги Панкратовой, Анны Скляр, Ирины Князевой, Наталии Рачок, участников народного ансамбля «Марьины кудесы», вокального ансамбля «Татьянин день», грациозная хореография  шоу-балета «Мистериум» и танцевальной пары Е.Петряевой и А.Еременко, зажигательные ритмы барабанщика Константина Неделева и саксофониста Роланди Ниавадзе, прекрасное  настроение, лучезарные улыбки, громкие аплодисменты – все это слилось воедино! Весь вечер в зале царила  восторженная атмосфера, благодаря которой между артистами и зрителями происходил взаимный обмен положительными эмоциями и праздничным настроением.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой




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