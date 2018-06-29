Песни группы «Кино» в исполнении Ильи Николаева – концерт в «Артишоке»

29 июня в клубе «Артишок» состоится концерт вокалиста группы Кинохроника Ильи Николаева, который будет исполнять песни из концертной программы группы Кино.

Группа Кинохроника – динственная в России трибьют-группа, созданная в память известного музыканта Виктора Робертовича Цоя, исполняющая концертные программы песен группы Кино 1989-1990 годов. Атмосфера, неизменный образ и вокал заставят окунуться вас в то время, когда группа Кино была на пике популярности.

Группа Кинохроника была образована весной 2017 года в Санкт-Петербурге. Лидер,вокалист и гитарист группы Илья Николаев родился в городе Кострома.

До образования коллектива Кинохроника, Илья в родном городе вместе с сессионными музыкантами из других групп,играют электрические и акустические концерты в клубах и улицах города. И через короткий промежуток времени их стали приглашать на различные фестивали,творческие вечера, выездные концерты в близлежащие города и область. Местное ТВ, радио и пресса заинтересовалась их проектом. Их стали звать на ТВ передачи и писать о них в газетах. Проиграв 2 года вместе, творческие пути ребят разошлись. И вскоре Илья переезжает в Санкт-Петербург, где и собирается окончательный состав группы.

На данный момент группа имеет постоянный состав. Их объединяет одно целое-это любовь к творчеству Виктора Цоя и группе Кино. И они хотят дарить эту любовь людям, сделать так, чтобы жители нашей страны не забывали легендарного поэта и музыканта эпохи конца XX века Виктора Робертовича Цоя.



Состав группы:

Илья Николаев-гитара,вокал

Андрей Андреев-соло гитара

Павел Лобачевский-ударные

Александр Капитонов-бас гитара



Стоимость билетов от 400 до 800 рублей.

Место проведения: Клуб «Артишок», ул.Сенявина, 4

Начало концерта в 20:00

Приобретение билетов: +7(978) 261-43-12