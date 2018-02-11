«Песни о Любви» – концертная программа Школы искусств «Сбывайся!»

Хор монахов исполняет рок в сопровождении оркестра «Resonance»



19 февраля на сцене театра им. Луначарского состоится концерт хорового пения монахов в сопровождении оркестра «Resonance». Принято считать, что рок — это музыка протеста. Проект предлагает слушателю протест к самой концепции звучания. Вышло так, что монахам не только удалось сохранить суть песни, но и облагородить композицию, открыть смысл, который лежит на поверхности и оттого так… читать »