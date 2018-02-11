«Песни о Любви» – концертная программа Школы искусств «Сбывайся!»

14 февраля в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого состоится концертная программа “Песни о Любви”.
Известные мелодии прозвучат в исполнении учеников и педагогов Школы искусств “Сбывайся!”. Джазовые композиции, романсы, советская и современная эстрада: каждая песня — это история любви. Отчаянная и нежная, первая и последняя, пылкая, взаимная и безответная — это всё про нее, про Любовь, которая сопровождает нас каждый день и каждую минуту.
Место проведения – литературно-музыкальная гостиная ЦГБ им. Л. Н. Толстого.
Начало в 19:00
Вход свободный.