Литературно-художественная программа «Пушкинская гостиная»

25 февраля в 18:30 в СЦКиИ состоится литературно-художественная программа «Пушкинская гостиная».

Бюро пропаганды художественной литературы СП России при поддержке Фонда президентских грантов проводит литературно-музыкальную программу «Пушкинская гостиная».



В программе принимают участие:

Народный артист России артист МХАТ им. М. Горького Валентин Клементьев, заслуженная артистка РФ, профессор Московской

государственной консерватории им.Чайковского Полина Федотова (фортепиано), солистка театра Новая опера им. Е.Колобова Елена Терентьева, артистка Лариса Савченко.

Автор проекта и ведущая — директор Бюро пропаганды художественной литературы Алла Панкова.

В нашей, ставшей уже традиционной, «Пушкинской гостиной», вниманию зрителей предлагается программа, посвященная памятным дням, событиям жизни поэта. Февраль – месяц смерти Александра Сергеевича Пушкина. Зрителям будут представлены поэтические и прозаические произведения классика, в которых он размышлял о формах государственной жизни, основанной на подлинно человеческих отношениях, о будущем России, а так же литературно-музыкальные композиции с демонстрацией тематических видеосюжетов, посвященные памяти основоположника русской литературы «как явления чрезвычайного, как единственного явления русского духа», по определению Н.В.Гоголя. С особой глубиной народно-поэтические мотивы отразились в произведениях А.С. Пушкина. Творческое наследие Пушкина всегда воспринималось как начало, примиряющее различные социальные и общественные силы, и в самом этом стремлении к объединению с помощью Пушкина “было провозвестие будущего”, по определению поэта А.Н. Майкова .

Программа рассчитана на любителей российской словесности — учащихся, педагогов, работников культуры и на самого широкого массового зрителя.

Вход по бесплатным билетам.

Справки по телефонам: +7(8692)54-32-24 ; +7(8692)54-01-18