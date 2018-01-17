Прощальный юбилейный тур и концерт группы «Кукрыниксы»

17 января 2018     46
Прощальный юбилейный тур и концерт группы «Кукрыниксы»

3 марта в Доме Офицеров Флота, ул.Ленина, 9, состоится прощальный концерт группы «Кукрыниксы».

История группы «Кукрыниксы» завершается. После «прощального тура» коллектив перестанет существовать. Прозвучат лучшие и самые любимые песни группы за всю 20-летнюю историю. Для прощального концерта Алексей Горшенёв и его музыканты готовят не только лучшие песни за 20 лет, но и особенное световое и визуальное шоу, которое останется в памяти поклонников надолго.

“Все хиты, значимые песни, на которых строилась наша музыка и наша жизнь, всё это будет в сет листе группы.

Ваша поддержка и любовь бесценна и велика! За все эти годы, именно вы дали нам возможность не сомневаться в наших делах и планах! Много интересных людей, музыкантов, звукорежисёров, техников, администраторов, фан-клубов, единомышленников коснулось нашего творчества и все они, безусловно, останутся в нашей истории. Истории, которая завершается.”

После юбилейного тура группа «Кукрыниксы» заканчивает свой творческий путь.

Начало концерта в 19:00

Билеты 800-3000 рублей.

Билеты можно заказать по тел.: +7(978)024-0000

 
Фото Елены Малиновской

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