«Радуга талантов» – большой галаконцерт в КИЦ

27 апреля Культурно-информационный центр приглашает всех поклонников вокального и хореографического искусства на гала-концерт «Радуга талантов».
В этот день на сцене развернется красочное, увлекательное действо. Юные артисты блеснут своим исполнительским мастерством, демонстрируя зрителям изысканность и грациозность классического танца, а также подарят уникальную возможность – открыть «музыкальную шкатулку», где собраны самые интересные и необычные вокальные номера, подготовленные участниками концертной программы.
Для вас новые танцы, новые песни, новые творческие открытия.
Место проведения: КИЦ, ул. Павла Корчагина, 1
Начало – 17:00. Стоимость билетов – 150-250 рублей.
Коллективные заявки по по тел.: 41-12-09