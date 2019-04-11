«Радуга талантов» – большой галаконцерт в КИЦ

11 апреля 2019     60
«Радуга талантов» - большой галаконцерт в КИЦ

27 апреля Культурно-информационный центр приглашает всех поклонников вокального и хореографического искусства на гала-концерт «Радуга талантов».

В этот день на сцене развернется  красочное, увлекательное действо. Юные артисты  блеснут своим исполнительским мастерством, демонстрируя зрителям изысканность и грациозность классического танца, а также подарят уникальную возможность – открыть «музыкальную шкатулку», где собраны самые интересные и необычные вокальные номера, подготовленные участниками концертной программы.

Для вас новые танцы, новые песни, новые творческие открытия.

Место проведения: КИЦ, ул. Павла Корчагина, 1
Начало – 17:00. Стоимость билетов – 150-250 рублей.
Коллективные заявки по по тел.: 41-12-09


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