Рок-хиты в исполнении камерной группы симфонического оркестра «Résonance»

31 января 2019     57
Рок-хиты в исполнении камерной группы «Résonance» в КИЦ

Группа «Résonance», хоть формально и является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляемая к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни тем, ни другим.

Репертуар группы — это не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли в золотой фонд человечества, музыка, созданная самыми талантливыми людьми планеты. Данная программа концерта предлагает новый взгляд на саму суть песни. Отбросив шаблоны, слушатель проникает в самое сердце произведения — именно то, что композитор изначально в нее вкладывал. И сияние гениальной рок-музыки становится еще более открытым, а профессиональный подход музыкантов, богатство скрипок, благородность альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльная свобода барабанов делают его насыщенным и красочным, в том числе благодаря проработанным аранжировкам специально для группы «Résonance».

Музыканты группы «Résonance» — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств.

 
Место проведения: КИЦ
Время проведения: 12 февраля в 19:00
Билеты: +7(978)507-01-01
Билеты 700-1500 рублей.


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