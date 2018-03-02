«Самый женский день» – праздничный концерт ведущих коллективов и артистов СЦКиИ

2 марта 2018     42
«Самый женский день» - праздничный концерт ведущих коллективов и артистов СЦКиИ

По традиции организаторами и участниками праздничного концерта становятся преимущественно представители сильной половины. Но никогда не обходится и без прекрасных дам — бессменных, очаровательных и харизматичных артисток и вокалисток Центра.

Гостей вечера ждут любимые лирические композиции и популярные эстрадные песни, сюжетные хореографические постановки и пантомима, а также музыка, магия, трюки, сценки, спецэффекты, розыгрыши, подарки и, конечно, фейерверк. Как говорится: лучше один раз увидеть.

В программе: государственный ансамбль танца «Черное море», группа «Мюзик-экс», вокальный ансамбль «Жар-птица», Оксана Дунаева и другие. Ведущие: Екатерина Митяева и Ильдар Дусалиев.

Билеты 300-500 рублей.

Место проведения: СЦКиИ, ул. Ленина,25

Время: 7 марта в 18:30

Справки по тел.: 54-36-14, 54-32-24

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