Севастопольский концерт Alizbar & Ann’Sannat от Art ME Family

12 августа в центре Восточной культуры и спорта «Победа» состоится концерт гостей из Москвы – Alizbar & Ann’Sannat.

Alizbar (Элизбар) – российский музыкант-мультиинструменталист, виртуоз-арфист и композитор, создающий музыку в сказочном стиле, активно выступает с коллективом по всему миру. Основатель и идейный вдохновитель группы «Ann’Sannat», название которой переводится с выдуманного Джоном Толкиеном эльфийского языка как: «сказки, отображенные в песнях».

На концертах вы услышите кельтскую арфу, этнические флейты, сансулу, аррай-мбиру, вибрафон, ханги, поющие чаши и другие необычные инструменты.

Организаторы концерта приглашают к погружению в волшебную атмосферу звучания кельтской арфы, наполненную гармонией, красотой и вдохновением.

Стоимость билетов: до 9 августа – 700 руб., с 10 августа – 900 руб. Количество билетов ограничено.

Приобретение билетов artme-family-festival.timepad.ru

Место проведения концерта: Севастополь, Центр Восточной культуры и спорта «Победа», ул. Кесаева, 11 Б

Время начала: 19:00