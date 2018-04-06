«Севастополю посвящается» – концерт Матвея Блюмина и Александра Осминина на сцене СЦКиИ

22 апреля на сцене Севастопольского Центра Культуры и Искусств состоится концерт победителя телепроекта «Синяя птица» Матвея Блюмина (скрипка) и лауреата международных конкурсов Александра Осминина (фортепиано).

Матвей Блюмин — победитель более 20 международных конкурсов. Среди них 14 International Russian Rotary Children Music Competition (Москва, 2016, 1-я премия), им.Ауэра (Санкт- Петербург, 2016, 1-я премия), 24 International Music Competition Andrea Postacchini (Italy, 2017, Гран-при).

В 2017 году он стал победителем масштабного проекта «Синяя птица» на телеканале «Россия 1».

Талантливый скрипач родился в Севастополе и до сих пор, несмотря на международную известность, часто выступает в родном городе. В частности, он регулярно участвует в проекте «Дети — детям» Севастопольского симфонического оркестра.

Александр Осминин — лауреат многих международных конкурсов, в их числе конкурсы пианистов им.Рихтера в Москве и им.Ганте в Италии, конкурс камерных ансамблей в Швеции, фортепианный конкурс в Неаполе. Его активно приглашают на выступления в концертные залы крупнейших городов России и Европы. А.Осминин выступал с такими известными музыкантами, как Н.Гутман, А.Баранов, А.Бузлов, Ф.Белугн.

В программе: Дж.Тартини, Р.Вагнер, Н.Поганини, М.Глинка, Й.Свендсен, Ф.Лист.

Место проведения: СЦКиИ, ул. Ленина, 25

Начало концерта в 18:00

Билеты 200-500 рублей.