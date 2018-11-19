Семейное путешествие длиной в три века: день классики в ДОФе

19 ноября 2018     109
Семейное путешествие длиной в три века: день классики в ДОФе

В музыкальной гостиной севастопольского Дома офицеров черноморского флота пасмурным ноябрьским днём звучали стихи, то страстно, то нежно пела скрипка и звали куда-то вдаль, за грани реального, фортепианные пассажи.

 
Скрипачка Александра Арестова и пианистка Алла Екимова представили в субботу музыкально-литературную композицию «Семья и музыка» – своего рода семейную антологию классиков двух жанров, музыкального и литературного.

Путешествие в мир прекрасного началось для слушателей в эпоху барокко – рассказом о семье и детстве Баха и Генделя и, конечно же, исполнением их произведений. Эпоха романтизма была представлена Бетховеном, Шубертом и Элгаром, далее действие перенеслось в Россию, охватив период от «золотого века» Глинки до Чайковского и Рахманинова. Стихи Пушкина и Гамзатова органично дополняли музыкальный ряд.

Дуэт скрипки и рояля проносил слушателей сквозь города и годы, для музыкального экспресса не было преград. Путешествие длинною в час позволило охватить три столетия и проследить, как менялись не только музыкальные вкусы, но и отношения людей в семьях. Взмах смычка Александры – и бурный 20-й век с его потрясениями и открытиями предстаёт в обманчиво простеньких пьесах Ван Хьюзена и Жюля Стайна, а дымка из известного джазового стандарта Джона Керна вновь застилает глаза, внимая клавишам Аллы.

Концерт преподавателей музыкальной школы – а Екимова и Арестова работают в седьмой, на Корабельной стороне – не обошёлся без выступления учеников. Соня Начёкина исполнила на скрипке пьесу об обиженной поваром кошечке, а Глеб Долгих сыграл в четыре руки с учителем мотив из «Венгерской рапсодии» Ференца Листа.

«На бис» дуэт Арестовой и Екимовой сыграли главную музыкальную тему Дунаевского из фильма «Весна», а выступавшая ведущей концерта Александра пожелала слушателям любви и умения восхищаться окружающим миром.

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