Сергей Чиграков и группа «Чиж & Co» в КИЦ

1 июня на сцене КИЦ состоится концерт легендарной группы «Чиж & Co».

Музыкальная история Сергея Чигракова началась в 6-м классе, когда брат Володя решил научить младшего брата играть на гитаре. С 14 лет Сергей начал выступать совместно с ним в местных ансамблях и заменять отсутствующих музыкантов. В то же время он получил прозвище Чиж.

Так, в далеком 1994-м мультиинструменталист и уже довольно известный в рокерских кругах музыкант Сергей Чиж Чиграков ушел из группы «Разные Люди», уехал в Питер и собрал группу «Чиж & Со». Его песни очень быстро и на целые десятилетия уютно устроились во всех радиоприемниках, кухнях и дворах страны, а на концертах и фестивалях под его боевики срывало голоса и не могло удержать ноги на месте уже ни одно поколение отечественных рокеров и меломанов.

Сумев нащупать тот самый рок-н-рольный питерский драйв, смешать американские блюзы и русскую душу, «Чиж & Со» стали вечно молодыми легендами и своими для всех русских слушателей, где бы те не оказались.

Несмотря на то, что юность Сергея прошла не в одной из столиц, а в Дзержинске, ему удалось показать свой талант и ворваться в историю — за 55 лет своей жизни и 22 года участия в группе Сергей Чиграков успел записать 17 альбомов, став автором большинства песен.

Билеты 1200-3500 рублей.

Начало концерта в 19:00

Заказ билетов: +7(978)024-0000