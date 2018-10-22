«Симфоническое Кино» – известные композиции группы КИНО прозвучит в исполнении севастопольского симфонического оркестра

22 октября 2018     108
«Симфоническое Кино» - известные композиции группы КИНО прозвучит в исполнении севастопольского симфонического оркестра

25 октября на сцене КИЦ состоится концерт «Симфоническое Кино». Известные композиции группы Кино прозвучат в исполнении севастопольского симфонического оркестра.

Группа «Кино» — это не просто один из самых ярких коллективов в русском роке. Группа «Кино» — это целая эпоха, великая веха отечественной музыкальной истории. Песни «Кино» не устаревают и сейчас звучат так же остро и актуально, как и десятилетия назад. Популярность легендарной группы только растет, несмотря на то, что ее лидера уже нет с нами.

Уникальный проект «Симфоническое Кино» позволяет услышать песни Виктора Цоя в исполнении оркестра и по новому оценить весь масштаб его гения.

Впервые оркестровые версии были написаны известным современным композитором Игорем Вдовиным в 2010 году для грандиозного фестиваля «20 лет без КИНО». Композиции были настолько тепло приняты публикой, что было решено подготовить сольную программу, добавив знаковую для всех меломанов гитару Юрия Каспаряна. Так и родилось «Симфоническое Кино» — в истории русского рока проект, не имеющий аналогов.

Начало концерта в 19:00

Билеты 1200-3500 рублей.
Заказ билетов: +7(978)024-0000

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