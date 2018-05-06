«Симфония моей души» – Марина Девятова и шоу-балет «ЯR-dance» в КИЦ

6 мая 2018     76
«Симфония моей души» - Марина Девятова и шоу-балет «ЯR-dance» в КИЦ

27 мая на сцене КИЦ состоится концерт Марины Девятовой и шоу-балета «ЯR-dance» под названием «Симфония моей души».

Марина Девятова — обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. Кроме того, М.Девятова является Послом русской культуры в странах мира, Лауреатом многочисленных международных фестивалей и конкурсов, в том числе «Славянский базар» и «Народный артист».

В её репертуаре есть и дуэты с известными артистами: Николаем Басковым, Надеждой Кадышевой, итальянцем Альбано, с отцом Владимиром Девятовым, Алексеем Гоманом, Александром Буйновым и многими другими. Оригинальные номера сделаны совместно с дуэтом «Баян-микс», Петром Дрангой. Со Святославом Ещенко записаны шуточно-музыкальные композиции.

М.Девятова — представительница истинной народной культуры. Её творчество отмечено искренностью и душевностью. И как уверена сама певица, ведь именно в песнях, слагаемых народом, люди испокон веков выражали свои мысли, взгляды, традиции, описывали важные исторические события, жизненные и моральные устои.

Ещё в юности М.Девятова определилась с тем, что хочет петь русские народные песни. Эту любовь привил ей отец, народный артист России Владимир Девятов.

«Было время, что русскую песню забыли, забросили, но ее душевность и даже целительность невозможно игнорировать. И она живет уже веками и переживет нас. Для нас с вами русская песня — это послание новым поколениям о нас, нашей жизни, быте, традициях, культуре народа. Это не просто слова, посмотрите историческую данность, наши предки в своих песнях посылали нам информацию о своей жизни, благодаря старинным романсам и песням мы познаем историю», — уверена М.Девятова.

М.Девятову с любовью принимают в разных уголках мира. Ей рукоплескали залы Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Кореи, Китая, Лаоса, Вьетнама и Монголии. Она пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей ее королевской семьи.

Билеты 800-2800 рублей.

Начало концерта в 19:00

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