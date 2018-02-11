«Служить отечеству» – праздничный концерт вокального ансамбля «Джаз-Рандеву» и военного оркестра ЧФ РФ

21 февраля на сцене СЦКиИ состоится праздничный концерт вокального ансамбля «Джаз-Рандеву» и военного оркестра 126-й береговой обороны ЧФ РФ, посвящённый Дню защитника Отечества.

Коллектив ансамбля начал свою творческую деятельность в 2001 году как аматорский коллектив, а с 2003 года профессионально работает в Крымской филармонии. Команда состоит из профессиональных музыкантов-единомышленников и работает в едином творческом порыве.

В репертуаре ансамбля музыка самых различных жанров и направлений: западноевропейская классическая и духовная музыка, православные духовные песнопения, сочинения русских и украинских композиторов, классические джазовые композиции, популярная музыка различных лет, фольклор.

Художественный руководитель ансамбля — Аркадий Журавлёв. Дирижёр — Алексей Рябчук.

Начало концерта в 18:30

Билеты 300-500 рублей.