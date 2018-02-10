Сольный концерт Олега Митяева на сцене КИЦ

10 февраля 2018     25
Сольный концерт Олега Митяева на сцене КИЦ

9 марта на сцене КИЦ состоится сольный концерт народного артиста России Олега Митяева в рамках Крымского тура.

На концерте артист исполнит не только старые хиты, ставшие своеобразными гимнами различных фестивалей, но и порадует новыми творениями. Прозвучат такие композиции, как «С добрым утром, любимая», «Крепитесь люди, скоро лето», «Соседка», «Небесный калькулятор», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» и многие другие. Аккомпанировать исполнителю на протяжении всего концерта будут талантливые музыканты: Леонид Марголин и Родион Марченко.

Выступления Олега Митяева подразумевают тёплое общение со зрителем в простой домашней атмосфере. Артист исполняет песни, рассказывает жизненные истории, шутит, зачитывает записки из зала. Люди из всех слоев общества на время концерта объединяются и становятся одной дружной компанией. Ведь музыкант исполняет свои произведения со свойственными ему прямотой, честностью и остроумием.

Билеты 800-2400 рублей. Подробнее на сайте vk.com/olegmityaevcrimea

Билеты также можно заказать по тел.: +7(978) 218-20-60

Место проведения: КИЦ, Ул. П.Корчагина, 1

Начало концерта в 19:00

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