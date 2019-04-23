«Танцы! Танцы! Танцы!» – музыкальное шоу ансамбля «Мириданс»

23 апреля 2019     36
«Танцы! Танцы! Танцы!» - Музыкальное шоу ансамбля «Мириданс»

Культурно-информационный центр и образцовый ансамбль бального танца «Мириданс» представляют новое музыкальное шоу «Танцы! Танцы! Танцы!».

В программе: грациозный и элегантный вальс, зажигательный рок-н-ролл, динамичный хип-хоп, страстное танго, экспрессивные и чувственные латиноамериканские танцы.

Образцовый ансамбль бального танца «Мириданс» – молодой и амбициозный коллектив, созданный в 2013 году на базе Культурно-информационного Центра.

Учебно-тренировочная программа коллектива состоит из групповых и индивидуальных занятий. Активное участие в процессе подготовки пар принимают педагоги других регионов России, которые регулярно читают лекции, проводят семинары.

 
Начало концерта 12 мая в 17:00
Место проведения: Большой концертный зал КИЦ, ул. П. Корчагина,1
Стоимость билета 200 – 250 руб.
Коллективные заявки по тел.41-12-09


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