«Танцы! Танцы! Танцы!» – музыкальное шоу ансамбля «Мириданс»

Культурно-информационный центр и образцовый ансамбль бального танца «Мириданс» представляют новое музыкальное шоу «Танцы! Танцы! Танцы!».
В программе: грациозный и элегантный вальс, зажигательный рок-н-ролл, динамичный хип-хоп, страстное танго, экспрессивные и чувственные латиноамериканские танцы.
Образцовый ансамбль бального танца «Мириданс» – молодой и амбициозный коллектив, созданный в 2013 году на базе Культурно-информационного Центра.
Учебно-тренировочная программа коллектива состоит из групповых и индивидуальных занятий. Активное участие в процессе подготовки пар принимают педагоги других регионов России, которые регулярно читают лекции, проводят семинары.
Начало концерта 12 мая в 17:00
Место проведения: Большой концертный зал КИЦ, ул. П. Корчагина,1
Стоимость билета 200 – 250 руб.
Коллективные заявки по тел.41-12-09