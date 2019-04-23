«Танцы! Танцы! Танцы!» – музыкальное шоу ансамбля «Мириданс»

Культурно-информационный центр и Севастопольский центр культуры и искусств подготовили совместный творческий проект «Навеки с Россией»



в городе-герое Севастополе в концертном зале Культурно-информационного центра торжественно отметили пятую годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. К этому знаковому событию Культурно-информационный центр и Севастопольский центр культуры и искусств подготовили совместный творческий проект «Навеки с Россией».