Творческий вечер Владимира Губанова в Доме офицеров флота

В новом 2019 году, 8 января в большом зале Дома офицеров флота состоится творческий вечер автора-исполнителя Владимира Губанова.

Творческий вечер будет состоять из двух отделений. Сначала бард представит свои последние, самые «свежие» песни, а после этого известные деятели бардовского жанра Сергей Шишкин, Игорь Шипилин, Андрей Лубянов, а также дуэты Дмитрий Черепок & Игорь Захаренко и Владимир Сиволобов & Антон Блинков исполнят наиболее «ударные» вещи Владимира Губанова, песни его раннего творческого периода.

Последний раз в Севастополе творческий вечер В.Губанова проходил два года назад. Поэтому песенный сейшн, намеченный на завершающий день рождественской недели принесет сюрпризы. В.Губанов завершил запись двух своих последних CD-альбомов: «Севастопольский трамвай» и «Перекрёсток ветров», выпустил сборник стихов «Перекрёсток ветров». В состоянии готовности еще один проект – аудиокнига стихов «Прогулки по Зурбагану» (CD). Скорее всего, эти издания будут презентованы в ходе творческого вечера.

Начало в 17.30. Вход свободный.