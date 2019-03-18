Культурно-информационный центр и Севастопольский центр культуры и искусств подготовили совместный творческий проект «Навеки с Россией»

15 марта в городе-герое Севастополе в концертном зале Культурно — информационного центра торжественно отметили пятую годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. К этому знаковому событию Культурно-информационный центр и Севастопольский центр культуры и искусств подготовили совместный творческий проект «Навеки с Россией».

«В истории нашего города немало ярких героических страниц. Возвращение Севастополя и Крыма в Россию стало поистине историческим событием мирового масштаба. Пять лет назад на общекрымском референдуме мы выбрали свое будущее. Убеждена, что этот день всегда будет служить напоминанием потомкам о том, что наша сила в единстве и сплоченности»,- отметила директор КИЦ, член регионального политсовета партии «Единая Россия», куратор федерального проекта «Культура малой Родины» Татьяна Зенина.

С поздравительной речью к собравшимся в зале обратился первый заместитель главы Гагаринского муниципального округа Юрий Иванченко.

Открыл концертную программу русский народный оркестр «Жемчужина России» под управлением заслуженного работника культуры Украины Людмилы Королевой и солист оркестра, заслуженный деятель искусств Севастополя Михаил Игнатов.

Патриотические песни и поэтические строки о Севастополе, о России, народные и популярные эстрадные композиции в праздничный вечер дарили зрителям заслуженные артисты России Ольга Панкратова и Анна Масорина, заслуженный артист Крыма Эдуард Зайцев, шоу-группа «Мюзик-Экс», солисты КИЦ Вячеслав Музыченко и Дмитрий Морозов, артист Александр Шамрицкий, юная солистка музыкального театра «Проект 8692» Евангелина Астахова, автор — исполнитель Сергей Бурштейн, ансамбль традиционной культуры «Марьины кудесы», образцовый вокальный ансамбль «Маленький принц».

Задорные хореографические композиции «Яблочко», «Севастопольский вальс», «Калинка» в исполнении государственного ансамбля танца «Черное море» и юных артистов образцовой хореографической студии «Черное море» под руководством заслуженного артиста Украины и Республики Крым Василия Ковальского, красочный танцевальный номер «Выйду на улицу…» образцовой студии классического балета «Классик» Виктории Холодовой покорили зрителей.

Каждое выступление артистов севастопольцы сопровождали овациями. Финальным аккордом концерта стал гимн города-героя «Легендарный Севастополь», который вместе с артистами стоя пел весь зал.

В завершение концертной программы ведущие Инна Кулик и Ильдар Дусалиев ещё раз поздравили севастопольцев с праздником и пожелали мира, добра, счастья, процветания родному городу и нашему Отечеству.



Отдел информации КИЦ

Фото Натальи Черной