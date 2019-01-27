Концерт Государственного театра танца «Казаки России» в КИЦ

8 февраля в 19:00 в севастопольском Культурно-информационном центре пройдёт концерт Государственного театра танца «Казаки России».

Театр ранца «Казаки России» был основан в 1990 году. Родился он на земле, по которой величаво течёт исконно казачья река — «батюшка» Дон. На его-то берегах у хореографа Леонида Милованова и родилась идея создания коллектива, который бы прославлял по всему миру великую казачью культуру. Всероссийская презентация ансамбля состоялась в следующем, 1991 году в Москве на легендарной сцене Государственного концертного зала «Россия», который стал прекрасной стартовой площадкой для коллектива. На протяжении четверти века «Казаки России» демонстрируют своё мастерство на лучших концертных площадках мира, везде представляя Россию и её неповторимую казачью культуру.

Билеты 500-1200 рублей.

Билетная касса : 41-12-09 (режим работы: пн-суб с 10.00 до 18.00; вс – с 10.00 до 17.00)

Возраст: 12+



Фото с сайта lipetskmedia.ru