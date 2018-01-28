Хор монахов исполняет рок в сопровождении оркестра «Resonance»

19 февраля на сцене театра им. Луначарского состоится концерт хорового пения монахов в сопровождении оркестра «Resonance».

Принято считать, что рок — это музыка протеста. Проект предлагает слушателю протест к самой концепции звучания. Вышло так, что монахам не только удалось сохранить суть песни, но и облагородить композицию, открыть смысл, который лежит на поверхности и оттого так примелькался, что стал незаметным для замыленных глаз.

Одни говорят, что это — ни с чем не сравнимое музыкальное переживание. Другие же — что это альтернативная реальность рока. Но оставим оценки историкам и критикам.

Монахи, объединенные в хор, официально не представляют никакую религию. Это возможность исполнить и дать новую жизнь вдохновляющей разум и сердце музыке, созданной самыми талантливыми людьми планеты, музыке, давно вошедшей в золотой фонд человечества, ставшей уже, повсеместно, для одних — классикой, для других же — гармонией, без которой невозможно жить.

Группа «résonance», хоть формально и является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляемая к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни тем, ни другим.

Репертуар группы – это не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли в золотой фонд человечества, музыка, созданная самыми талантливыми людьми планеты.

Начало концерта в 19:00

Билеты можно приобрести на crimea-bilet.ru или по телефону 8 800 500 32 29

Фото Юрия Стефаняка