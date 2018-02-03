«Чайные истории» и 4 часа живого звука в клубе Art ME Family

3 февраля 2018     33
«Чайные истории» и 4 часа живого звука в клубе Art ME Family

17 февраля в клубе Art ME Family состоится большой концерт “Чайные истории” — 4 часа хорошей музыки от крымских музыкантов, ярмарка, эко-бар и знакомство с китайской чайной культурой через церемонии и истории от мастеров со всего полуострова.

Китайцы отмечают Новый год с 16 февраля по 2 марта, а мы уложимся немного быстрее: праздник продлится с 19:00 до 24:00.

В программе встречи:

– 19:00 – 20:00 – открытие. 5 чайных историй от чайных мастеров вечера. О чае, традициях, красоте и тонкостях чайной церемонии.

– 20:00 — 24:00 – Большой концерт «Чайные истории», 4 часа живого звука от музыкантов Крыма: ситар, эсрадж, флейты, ханг, перкуссия, аккордеон и гитара.

Организаторы концерта обещают погружение в атмосферу праздника, красоты и здорового отдыха, а также наслаждения хорошей музыкой и качественным чаем в компании интересных людей.

Стоимость: 500 руб. при оплате до 9 февраля или 600 руб. – 10 – 16 февраля. На входе в день мероприятия – 700 руб.

Приобрести билеты можно в группе VK Art ME Family

Место проведения: Клуб Art ME Family, ул.Героев Бреста, 29.

Все мероприятия Art ME – это территория здорового отдыха, свободная от алкоголя, табака и вредных веществ. Здесь принято проводить время в трезвости и осознанности, наслаждаясь вкусом хорошего чая и радостью живого общения.

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