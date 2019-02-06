Шоу «Классикой рока – 2» – Blues for You от Севастопольского симфонического оркестра и группы «Мюзик-экс»

4 февраля 2019     104
Шоу «Классикой рока - 2» - Blues for You от Севастопольского симфонического оркестра и группы «Мюзик-экс»

Севастопольский Центр культуры и искусств приглашает всех поклонников рока и блюза на премьеру шоу «Классика рока – 2» Blues for You от Севастопольского симфонического оркестра и группы «Мюзик-экс».

«Классика рока» в 2018 году неоднократно собирала залы не только в Севастополе, но и в других городах полуострова Крым. Зрители требовали: «Шоу должно продолжаться!» Поэтому музыканты подготовили новую версию программы, в которой будет звучать не только рок, но и блюз: Queen, The Beatles, Smokie, Gary Moorе и многие другие великие произведения ХХ и ХХI веков. Только лучшее от звезд мирового рока и блюза в оригинальном исполнении талантливых музыкантов Севастополя. Вы услышите это первыми!

Главным подарком для зрителей станет исполнение Bohemian Rhapsody легендарной группы Queen, в аранжировку которой взята оригинальная партитура для оркестра.

Концерт состоится 23 февраля – это отличный подарок ко Дню защитника Отечества. Что еще может доставить столько удовольствия?!

Аранжировка заслуженного артиста Республики Крым, композитора Виталия Львова.
Дирижер – заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии Республики Крым Владимир Ким.
Руководитель группы «Мюзик-экс» – заслуженный артист Республики Крым Василий Явкун.
Музыканты – Владимир Бурхель(электрогитара), Георгий Бурхель (барабаны), Олег Петренко (бас-гитара).

Стоимость билетов: 400-700 руб.

Билеты можно приобрести в кассе центра: +7 (8692)54 32 24 (ул. Ленина, 25)

 
Фото с сайта сцки.рф




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