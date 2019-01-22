Юбилейный концерт группы «Алиса» в КИЦ

21 января 2019     82
Юбилейный концерт группы «Алиса» в КИЦ

35 лет честному, мощному, жёсткому, русскому рок-н-роллу. Той музыке, которая была саундтреком к более чем третьвековой истории нашей страны. За это время вышло двадцать альбомов. Каждый — страница в жизни.

Кинчевский рок-н-ролл, может, и не был первым, но стал единственным для многих. Для тех, у кого сердцу тесно в груди, а мыслям — в голове. И тридцатипятилетие красно-чёрных чудес — это общий праздник, для всех алисаманов. Какая российская группа, кроме Алисы, может похвастаться такой поддержкой поклонников? Какой еще коллектив собирает целую армию под своими знаменами? Чьи еще песни звучат, как гимны? Только «Алисы»!

Билеты 1500-5500 рублей.

Концерт состоится 22 февраля, пт. 19:00. КИЦ

 

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