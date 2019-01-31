Юбилейный концерт группы «Любэ» в КИЦ

28 января 2019     139
Юбилейный концерт группы «Любэ» в КИЦ

27 марта в 19:00 на сцене Культурно-информационного центра состоится юбилейный концерт группы «Любэ». Коллективу исполнилось 30 лет.

Группа «Любэ» — одна из самых известных групп российской сцены. «Там, за туманами», «Ты неси меня река», «Ребята с нашего двора», «Комбат», «Давай за…» — едва услышав первые строки этих песен, практически каждый из нас начинает подпевать. С 90-х годов композиции «Любэ» уверенно занимают лидирующие строчки российских хит-парадов, а на концерты собираются стадионами — их музыка близка и понятна большинству россиян.

 

 

 

Место проведения: Севастопольский Культурно-информационного центр, ул. Павла Корчагина,1
Билетная касса : 41-12-09 (режим работы: пн-суб с 10.00 до 18.00; вс – с 10.00 до 17.00)
Заказ билетов: +7(978)024-0000
Билеты 2000-5100 рублей.


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