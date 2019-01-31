Юбилейный концерт Марины Девятовой – «20 лет вместе с вами!»

28 января 2019     120
Юбилейный концерт Марины Девятовой - «20 лет вместе с вами!»

3 марта в 19:00 в Доме офицеров флота состоится юбилейный концерт Марины Девятовой, исполнительницы народных песен и романсов.

Марина Девятова – обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии им. Гнесиных. Кроме того, М.Девятова является послом русской культуры в странах мира, лауреатом многочисленных международных фестивалей и конкурсов, в том числе «Славянский базар» и «Народный артист». В 2019 году М.Девятова отметит 20-летний юбилей творческой деятельности. Двадцать лет на профессиональной сцене вместе с неизменными партнерами по творческому цеху — шоу-балетом «ЯR-dance».

 

 
Когда: 3 марта в 19:00
Место проведения: Дом офицеров флота РФ, ул. Ленина, 9
Заказ билетов: +7(978)024-0000
Цена билета 1000-2200 рублей.

 
Фото с сайта newsvl.ru


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