Юбилейный концерт Марины Девятовой – «20 лет вместе с вами!»

Юбилейный концерт группы «Алиса» в КИЦ



Кинчевский рок-н-ролл, может, и не был первым, но стал единственным для многих. Для тех, у кого сердцу тесно в груди, а мыслям — в голове. И тридцатипятилетие красно-чёрных чудес — это общий праздник, для всех алисаманов.