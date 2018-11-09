День народного единства был отмечен концертной программой «Я люблю тебя, жизнь!» в КИЦ

4 ноября в Культурно-информационном Центре День народного единства отметили праздничной концертной программой «Я люблю тебя, жизнь!». Творческий подарок для севастопольцев подготовил оркестр русских народных инструментов «Жемчужина России» под управлением заслуженного работника культуры Украины Людмилы Королёвой.

В программе концерта прозвучали вариации на тему русских народных, казачьих и цыганских песен, а также популярные произведения советских композиторов В.Соловьева — Седого, Э.Колмановского, М.Блантера, К.Молчанова, Ф. Германа, Б. Фомина.

Сольную часть концерта представили лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Михаил Игнатов, Вячеслав Музыченко, Мария Мандзий, Жанна Смолего, заслуженная артистка Крыма Татьяна Матар и Иван Юшутин (балалайка). Поппури Александра Халилова «Русская душа» в виртуозном исполнении оркестра стало кульминационным моментом концертной программы.

Дружными аплодисментами и букетами цветов благодарили солистов и музыкантов оркестра многочисленные поклонники и любители инструментальной музыки.

В этот день в выставочном зале центра развернулась выставка декоративно-прикладного искусства «В единстве России – сила страны», где были представлены традиционные народные промыслы белорусов, россиян, украинцев, крымских татар: деревянные расписные изделия, сорочки и рушники, украшенные традиционной вышивкой, народные и авторские куклы, куклы — обереги. Украсили выставку и бережно хранимые экспонаты из семейных коллекций Л. Богатыревой, Т. Янгольд, Е. Лабургской, М. Сидорец, И. Кустовой, И. Зыковой, Ю. Курлыковой. В экспозицию также вошли и книги из фондов библиотеки КИЦ, посвященные истории России, ее многонациональным культурным традициям.

В этот день в выставочном зале центра развернулась выставка декоративно-прикладного искусства «В единстве России – сила страны», где были представлены традиционные народные промыслы белорусов, россиян, украинцев, крымских татар: деревянные расписные изделия, сорочки и рушники, украшенные традиционной вышивкой, народные и авторские куклы, куклы — обереги. Украсили выставку и бережно хранимые экспонаты из семейных коллекций Л. Богатыревой, Т. Янгольд, Е.Лабургской, М. Сидорец, И. Кустовой, И. Зыковой, Ю. Курлыковой. В экспозицию также вошли и книги из фондов библиотеки КИЦ, посвященные истории России, ее многонациональным культурным традициям. Особый интерес у посетителей выставки вызвали предметы быта и национальные костюмы, представленные Олегом Янковским(севастопольская еврейская община «Хабад» ), Еленой Яковенко (национально — культурное общество «Беларусь») и Венерой Курмаевой (Фонд возрождения крымскотатарской культуры им. С. О. Изидинова)



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой