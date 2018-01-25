«Space Monk» – вечер живой музыки в центре «Ладодея»

27 января в центре “Ладодея” состоится вечер живой музыки.

Вечер будет проведён в рамках проекта «Space Mon». Этот музыкальный проект объединяет в себе такие музыкальные направления как World Fusion, Ethno-Jazz и Instrumental.

В программе мероприятия – чувственная живая музыка от группы SpaceMonk, радушная компания и уютная атмосфера, горячий чаем и приятные знакомства.

Исполнители:

Валерий Фролов – гитара, флейта бансури, ханг, джембе, асалато, укулеле-бас.

Дмитрий Попов ханг, гитара, джембе, перкуссия.

Александр Фролов: джембе, ханг.

Maggie Tan: укулеле-бас, ханг.

Стоимость входа на концерт – 300 руб. при оплате до 26 января, 350 руб. в день мероприятия. Забронировать билет можно написав сообщение в vk.com

Место проведения встречи: СКЦ “Ладодея”, улица Очаковцев, 26, Севастополь.

Начало концерта в 19:00