Авиация России начала спецоперацию по эвакуации россиян из Китая (ВИДЕО)

Первый самолёт ВКС России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения смертельно опасного коронавируса.

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В попытках сдержать распространение инфекции власти КНР закрыли 12-миллионный город на карантин, однако властям ряда государств удаётся получить у Пекина разрешение на эвакуацию своих граждан.

Посол России в Китае Андрей Денисов уточнил, что на борт российского военного самолёта будут приняты несколько граждан стран СНГ.

Покидающую Ухань группу людей будут сопровождать военные медики и вирусологи, имеющие в своём распоряжении современные средства диагностики и индивидуальной защиты, а также необходимые медицинские препараты.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил журналистам, что самолёты ВКС РФ с эвакуированными из Уханя гражданами РФ будут дозаправляться в Улан-Удэ, после чего продолжат полёт в центральную часть России.







Вторник, 4 февраля 2020 г. 2101

Источник: Портал Информер