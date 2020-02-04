Авиация России начала спецоперацию по эвакуации россиян из Китая (ВИДЕО)

4 февраля 2020     15
Авиация России начала спецоперацию по эвакуации россиян из Китая (ВИДЕО)

Первый самолёт ВКС России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения смертельно опасного коронавируса.

В попытках сдержать распространение инфекции власти КНР закрыли 12-миллионный город на карантин, однако властям ряда государств удаётся получить у Пекина разрешение на эвакуацию своих граждан.

Посол России в Китае Андрей Денисов уточнил, что на борт российского военного самолёта будут приняты несколько граждан стран СНГ.

Покидающую Ухань группу людей будут сопровождать военные медики и вирусологи, имеющие в своём распоряжении современные средства диагностики и индивидуальной защиты, а также необходимые медицинские препараты.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил журналистам, что самолёты ВКС РФ с эвакуированными из Уханя гражданами РФ будут дозаправляться в Улан-Удэ, после чего продолжат полёт в центральную часть России.



Вторник, 4 февраля 2020 г. 2101

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вице-премьер Марат Хуснуллин приедет в Севастополь решать проблемы реализации ФЦП
Вице-премьер Марат Хуснуллин приедет в Севастополь решать проблемы реализации ФЦП

Об этом он рассказал на встрече с врио губернатора города Михаилом Развожаевым. Во вторник, 4 февраля, вице-премьер правительства России Марат …


Севастопольский онкологический диспансер получит новое оборудование
Севастопольский онкологический диспансер получит новое оборудование

В 2020 году в севастопольском онкодиспансере модернизируют лаборатории и отделение хирургии. Об этом во Всемирный День борьбы с раком рассказал …


В Башкирии обсудили планы по повышению рождаемости
В Башкирии обсудили планы по повышению рождаемости

22:29 На оперативном совещании с первым вице-премьером правительства Башкирии Андреем Назаровым обсудили планы по повышению рождаемости в регионе. Об этом …


Авиация России начала спецоперацию по эвакуации россиян из Китая (ВИДЕО)
Авиация России начала спецоперацию по эвакуации россиян из Китая (ВИДЕО)

Первый самолёт ВКС России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из китайского города Ухань, который стал эпицентром …


Главный коммунист Севастополя призвал проверить ход чаловской «реконструкции» Матросского бульвара
Главный коммунист Севастополя призвал проверить ход чаловской «реконструкции» Матросского бульвара

Вице-спикер севастопольского Законодательного собрания, коммунист Василий Пархоменко, предложил провести совещание городских властей по вопросу реконструкции, которая проводится на Матросском бульваре. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты