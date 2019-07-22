В Сиднее 25-летняя Джессика Камиллери обезглавила собственную мать, после чего выкинула ее голову в соседский сад. Об этом сообщает Daily Mail.
Тело убитой 57-летней женщины было найдено на кухне. Орудием преступления стали несколько ножей.
Камиллери предъявили обвинение в убийстве и назначили медицинское обследование. Это связано с тем, что у девушки диагностировано биполярное расстройство и еще несколько заболеваний.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
Австралийка отрубила голову матери и выбросила ее в ботанический сад
В Сиднее 25-летняя Джессика Камиллери обезглавила собственную мать, после чего выкинула ее голову в соседский сад. Об этом сообщает Daily Mail. Тело …
|
Зарплата в Крыму выросла почти на 9%
Размер средней заработной платы в Республике Крым за первое полугодие 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года …
|
В Крыму полуторагодовалого ребенка сбил мотоцикл
19-летний мотоциклист сбил 1,5-годовалую девочку. Ребенок доставлен в реанимацию, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым в понедельник. Инцидент произошел накануне …
|
В Крыму пройдут рейды по выявлению нелегальных перевозчиков
Министерству транспорта совместно с ГИБДД поручено выработать ряд мер по борьбе с нелегальными перевозчиками, сообщил сегодня глава республики Крым Сергей …
|
Арестован сыр-косичка от потных сыроваров в трусах
Роспотребнадзор наложил арест на 500 килограммов сырного продукта частной сыроварни в Нижегородской области и приостановил ее работу. Об этом сообщает …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!