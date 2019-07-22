Австралийка отрубила голову матери и выбросила ее в ботанический сад

В Сиднее 25-летняя Джессика Камиллери обезглавила собственную мать, после чего выкинула ее голову в соседский сад. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело убитой 57-летней женщины было найдено на кухне. Орудием преступления стали несколько ножей.

Камиллери предъявили обвинение в убийстве и назначили медицинское обследование. Это связано с тем, что у девушки диагностировано биполярное расстройство и еще несколько заболеваний.