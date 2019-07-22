Австралийка отрубила голову матери и выбросила ее в ботанический сад

22 июля 2019     15
Австралийка отрубила голову матери и выбросила ее в ботанический сад

В Сиднее 25-летняя Джессика Камиллери обезглавила собственную мать, после чего выкинула ее голову в соседский сад. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело убитой 57-летней женщины было найдено на кухне. Орудием преступления стали несколько ножей.

Камиллери предъявили обвинение в убийстве и назначили медицинское обследование. Это связано с тем, что у девушки диагностировано биполярное расстройство и еще несколько заболеваний.

Источник: Портал Информер

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