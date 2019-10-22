Автомобиль службы протокола премьер-министра Дмитрия Медведева сбил пешехода

В поселке Нахабино под Красногорском (Московская область) произошло ДТП с участием автомобиля службы протокола премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД и автобазе управделами президента РФ.

Ford Mondeo, на котором передвигаются сотрудники службы протокола Медведева, на пешеходном переходе сбил мужчину. В результате аварии разбито переднее стекло.

Как передаёт телеграм-канала «112», за рулем иномарки находился Александр Курзин. РБК уточняет, что водитель является сотрудником «Автобазы № 2» управделами президента.

Сообщается, что в момент аварии пассажиров в Ford Mondeo не было. Пешеход, которому не уступили дорогу, упал на капот затормозившей машины.

Водитель вышел из автомобиля, убедился, что пострадавший не получил повреждений и уехал. Вызывать сотрудников ГИБДД на место ДТП он не стал. Однако пешеход подал заявление в полицию, по которому сейчас проводится проверка.







Вторник, 22 октября 2019 г. 15

Источник: Портал Информер