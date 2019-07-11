Автопарк Севавтодора пополнился новой техникой

В 2019 году для нужд ГБУ «Севастопольский Автодор» запланирована поставка более 50 единицы специализированной дорожной техники. Приобретение новой техники позволит увеличить объемы работ по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом рассказал заместитель губернатор Владимир Базаров.

«Будут сформированы дополнительные подразделения для выполнения комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. В автопарк учреждения уже поступило 48 единиц спецтехники, среди которых экскаваторы, погрузчики, автогрейдер, бетоносмеситель, грунтовый и комбинированный катки, навесное оборудование: укладчик обочин, мульчер для измельчения древесины, а также комбинированные дорожные машины для всесезонного содержания автодорог», – сообщил Базаров.

Тяжелая техника: экскаваторы, в т.ч. полноповоротный, автогрейдер, необходимы для выполнения работ в труднодоступных местах, на виражах, в горной местности, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оборудована системой нивелирования, позволяющей подготавливать основание под укладку асфальта.

«Данная техника задействована в работах по капитальному ремонту на а/д ул. Б. Хмельницкого, ул. Подгорная, восстановительных работах на спуске Котовского и других дорожно-ремонтных работах в рамках реализации национального проекта», – уточнил и.о. директора ГБУ «Севастопольский Автодор» Сергей Красюк.

Кроме того, среди приобретенной спецтехники, которая в скором времени поступит в автопарк ГБУ «Севастопольский Автодор», подметально-вакуумные машины для механизированной очистки проезжей части автодорог.

В течение двух лет на баланс предприятия поступит около 80 единиц техники.