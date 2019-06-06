Автопарк Севавтодора пополнится новой спецтехникой

6 июня 2019     34
Автопарк Севавтодора пополнится новой спецтехникой

В 2019 году для нужд ГБУ «Севастопольский Автодор» будет поставлено более 50 единицы специализированной дорожной техники.

Приобретение новой техники позволит увеличить объемы работ по ремонту автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сформировать дополнительные подразделения для выполнения комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В автопарк учреждения уже поступило 35 единиц спецтехники, среди которых экскаваторы, погрузчики, автогрейдер, машина для удаления дорожной разметки, бетоносмеситель, грунтовый и комбинированный катки, навесное оборудование: укладчик обочин, мульчер для измельчения древесины.

Тяжелая техника необходима для выполнения работ в горной местности, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оборудована системой нивелирования, позволяющей подготавливать основание под укладку асфальта.

«Планируется продолжить наращивание мощностей. Всего в течение двух лет на баланс предприятия поступит около 80 единиц техники», – отметил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Кроме того, среди приобретенной спецтехники, которая в скором времени поступит в автопарк ГБУ «Севастопольский Автодор», комбинированные дорожные машины для всесезонного содержания улично-дорожной сети, подметально-вакуумные машины для механизированной очистки проезжей части автодорог.

Источник: Портал Информер

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