Авторитетный бизнесмен и политик Анатолий Быков создаёт новую партию, чтобы бороться с безответственными чиновниками (ВИДЕО)

Авторитетный Красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков выступил с идеей создания политической партии «Наша Сибирь».

Её члены планируют бороться с тем, что Москва «съедает» деньги регионов. А еще с безответственными чиновниками, не желающими тушить лесные пожары и оказывать посильную помощь пострадавшим от наводнений. Об этом Быков заявил в интервью изданию “Красноярские новости”.

По мнению Быкова, федеральный центр рассматривает Красноярский край «как колонию», где местная власть в лице губернатора и правительства похожа на рабовладельцев.

При этом когда региону нужна помощь — как в случае с масштабными лесными пожарами или наводнениями, — федеральный центртолько тогда, когда об этом начинают говорить уже во всем мире, считает он.

В интервью Быков жестко критикует действующую власть, называет преступным бездействие чиновников, которые по причине «экономической нецелесообразности» не тушили пожары в лесах.

«Ни федеральная власть, ни краевая не реагировали на сообщения с мест. И только когда уже площади пожаров стали просто громадными, в Америке об этом заговорили, премьер-министр Дмитрий Медведев проснулся, вылез из своей берлоги. При этом в МЧС только статистику подводили. Видя все это, я пришел к выводу, что нам, сибирякам, нужно объединяться. Только консолидировано мы сможем защищаться от природных явлений. Полагаться на власть, МЧС и полицию уже нельзя. Нынешняя власть слаба. Вообще, у власти сегодня находятся враги нашего государства, нашего народа. Им выгодно только грабить и вывозить все из страны», — заявил Быков.

Бизнесмен также прокомментировал поведение губернатора Красноярского края Александра Усса. Глава региона, напомним, сначала на жалобы жительницы Канска ответил репликой «что вы хотите мне сказать? Права качнуть?», а потом заявил, что тушить лесные пожары «бессмысленно и даже где-то вредно».

«Я хорошо знаю Усса, он не глупый человек. Я думаю, эту ахинею он несет специально, чтобы его сняли с должности. Он устал и наделал много непоправимых ошибок. И вот теперь ждет, когда президент махнет шашкой и снимет его. Это будет лучший вариант. Другой — это покинуть свой пост в наручниках», — говорит Быков. Как именно новая партия планирует мобилизовывать общество для защиты от лесных пожаров и наводнений, Быков не объясняет, но намекает на советский опыт предупреждения и ликвидации таких происшествий.

Ещё он предлагает построить в Красноярске, Кемерове и Новосибирске дома на 300-400 квартир, чтобы они были в госрезерве и использовались для проживания людей, пострадавших от стихийных бедствий и в результате других ЧП. Нынешний маневренный фонд Быков называет «скотским жильем».

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Вторник, 13 августа 2019 г. 181

Источник: Портал Информер