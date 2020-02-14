Агитплакаты экологических проектов «Севастопольских мам»

В эпоху советской пионерии каждый школьник знал, куда и для чего сдается макулатура и собирается металлолом. Просветительская работа по данным направлениям активно проводилась во всех учебных заведениях, давала свой продуктивный результат. Но то поколение молодежи, к счастью, было освобождено от засилья современного пластикового вторсырья.

Сегодня же города и страны утопают в мусорных завалах, а социальная агитационная работа среди подрастающего поколения по защите окружающей среды и экологии оставляет желать лучшего.

На смену стареющим активистам по сбору вторсырья и бытовых отходов идет новая смена, дети, которые в большинстве своем, не знают о раздельном сборе мусора, о вредоносных пластиковых бутылках, не понимают, какой ущерб наносит природе одна выброшенная пальчиковая батарейка.

Председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева, руководитель экологических проектов общественной организации, в частности экопроекта «Пусть растут деревья, а не свалки», сказала: «Теперь настала наша очередь наставлять наших детей. Практика действующих экологических проектов уже подтвердила, что руководители многих севастопольских школ, детских садов готовы принять (и уже активно принимают) участие в сборе пластика и макулатуры. Но для активизации процесса многим нужна наша поддержка и помощь.

Что мы можем сделать в данном случае? Как помочь научить подрастающее поколение бережному отношению к природе, здоровому взгляду на избыточное потребление и неправильную утилизацию отходов? Как воспитать ответственное отношение к окружающей среде? Вариантов много.

И один из них – агитационная работа. Наша севастопольская мама, Елена Шикина, разработала плакат, который представители дошкольных и школьных учебных заведений могут распечатать и повесить в группе, классе. Отправить запрос можно на почту sevmama@inbox.ru. Мы вышлем агитплакат в электронном виде. Если у организаций нет возможности его распечатать, можно обратиться в офис по адресу: ул. Ленина, д. 36, заказать нужное количество экземпляров.

Или обращайтесь по телефонам: +7 978 811 29 57, +7 978 113 77 12».

Также учреждения города, общественные организации могут внести посильный вклад для развития экологических проектов, распространения в городе плакатов, отправив целевое пожертвование на расчетный счет организации СРОО «Севастопольские мамы»:

ПАО «Российский национальный коммерческий банк»

ИНН 9201514757

Расчетный счет 40703810442560100358

Назначение платежа: «Пусть растут деревья, а не свалки»

или по вкладке Благотворительность в РНКБ, счет указывать не надо.

Или отправить перевод на Киви-кошелек +79787346130

или Яндекс Деньги 410015768277383

Пресс-служба СРОО «Севастопольские мамы»

Яна Михайлова







Пятница, 14 февраля 2020 г. 465

Источник: Портал Информер